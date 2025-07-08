В Алматы разгорелся скандал после появления видео с избиением пожилого мужчины в городском автобусе. По словам очевидцев, пенсионера якобы обвинили в непристойном поведении в отношении несовершеннолетней, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как один из пассажиров наносит удары пожилому человеку. Очевидцы утверждают, что мужчина вступился за девочку, к которой, как он считал, приставал пенсионер.

"Очевидцы из Алматы сообщают, что пожилой мужчина якобы приставал к девочке в автобусе, но его случайно заметили", — говорится в подписи к ролику, опубликованному в социальных сетях.

По словам свидетелей, обоих мужчин высадили из автобуса, но конфликт продолжился на улице.

В полиции Алматы подтвердили факт инцидента:

"По данному факту отделом полиции Ауэзовского района проводится проверка. Правонарушитель установлен и задержан. Устанавливается местонахождение потерпевшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

На данный момент официального подтверждения обвинений в адрес пожилого мужчины нет. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе — достоверность информации о попытке домогательств.