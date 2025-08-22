С начала 2025 года из республиканского бюджета Казахстана пенсионерам выплачено 2 трлн 451,4 млрд тенге. Из этой суммы на базовую пенсию направлено 793 млрд тенге, на солидарную — 1 трлн 658,4 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

По состоянию на 1 августа 2025 года численность пенсионеров в стране составляет 2 млн 497 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии достиг 143 097 тенге: солидарной — 95 491 тенге, базовой — 47 606 тенге.

С 1 января 2025 года базовая пенсия увеличена на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, солидарная — на 8,5%, что на 2% выше инфляции. Кроме того, в рамках поэтапного повышения, начатого с 2023 года, минимальная базовая пенсия достигла 70% от величины прожиточного минимума (32 360 тенге), а максимальная — 110% (50 851 тенге).

Размер базовой пенсии зависит от стажа участия в пенсионной системе: за каждый год стажа свыше 10 лет сумма выплаты увеличивается на 2%. При стаже 30 и более лет достигается максимальный размер — 110% от прожиточного минимума.

Регулярные перечисления обязательных пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд напрямую влияют на будущие выплаты, отмечают в Министерстве труда и социальной защиты.