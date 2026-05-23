Пенсионерка едва не перевела 6 миллионов тенге мошенникам в Костанайской области

В Костанайской области полицейские совместно с сотрудниками банка предотвратили крупное интернет-мошенничество и помогли 70-летней женщине сохранить свои сбережения.

Как сообщили в департаменте полиции региона, сотрудники банка обратили внимание на попытку перевода крупной суммы на иностранный счёт и заподозрили мошенническую схему.

После этого на место прибыли полицейские, которые успели остановить денежный перевод.

Благодаря совместным действиям правоохранителей и работников банка пенсионерка не потеряла 6 миллионов тенге.

В полиции в очередной раз напомнили гражданам о необходимости быть осторожными при общении с незнакомцами, особенно если речь идёт о переводе денежных средств или передаче личных данных.