В Алматы сотрудники полиции предотвратили крупное интернет-мошенничество, жертвой которого могла стать пенсионерка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина обратилась в департамент полиции спустя несколько недель после случившегося, чтобы выразить благодарность сотрудникам управления по противодействию киберпреступности. Именно благодаря их оперативной работе ей удалось сохранить все свои сбережения.

По данным полиции, мошенники связались с пожилой женщиной, представившись сотрудниками государственных органов. Они убедительно пытались внушить ей, что её деньги находятся под угрозой и их необходимо срочно передать "для сохранности". По классической схеме злоумышленники готовили визит курьера, который должен был забрать средства. Однако вмешательство специалистов по киберпреступности пресекло попытку хищения.

Курьер и другие участники преступной схемы были оперативно задержаны, а деньги возвращены законной владелице. Пенсионерка лично поблагодарила полицейских за профессионализм, внимание и поддержку, подчеркнув, что без вмешательства правоохранителей лишилась бы всех накоплений.

В полиции отметили, что подобная оценка со стороны граждан особенно важна для сотрудников, которые ежедневно сталкиваются с новыми видами интернет-мошенничества. Начальник управления по противодействию киберпреступности Анес Калдыбаев напомнил, что мошенники продолжают использовать различные методы психологического давления, представляясь работниками государственных структур.

Он подчеркнул, что ни один государственный орган не забирает деньги "на сохранность" и не отправляет курьеров. При малейших подозрениях гражданам рекомендуют немедленно обращаться в полицию. Ведомство также продолжает проверку задержанных на причастность к другим эпизодам и призывает всех жителей быть осторожными при любых телефонных и онлайн-контактах, связанных с финансовыми вопросами.