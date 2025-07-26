Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской ювелирной компании Mooni Gold, передает BAQ.KZ. Организаторы обещали вкладчикам доход в размере 20–30% ежемесячно на протяжении пяти месяцев и гарантировали сохранность вложенных средств. Однако, как установили следователи, выплаты осуществлялись не за счёт прибыли от продаж, а за счёт поступлений от новых участников — по классической схеме пирамиды.

Общий ущерб превысил 500 миллионов тенге, число пострадавших — более тысячи человек. Среди них — пенсионерка, заложившая собственную квартиру и передавшая подозреваемым 67 миллионов тенге.

На преступные доходы организаторы приобрели элитный дом и автомобиль на общую сумму 280 миллионов тенге. Суд наложил на это имущество арест. В ходе обысков изъяты 15 миллионов тенге наличными и 67 ювелирных изделий на сумму более 28 миллионов тенге.

Для обналичивания средств фигуранты схемы использовали так называемых "дропперов" — лиц, через чьи банковские счета проходили переводы от других вкладчиков.

По решению суда подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца.