В Восточно-Казахстанской области 77-летняя пенсионерка чуть не потеряла все свои сбережения — 10 миллионов тенге, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Пенсионерке пришло сообщение в мессенджере якобы от кадровой службы её бывшего предприятия. Позже с ней связались незнакомые люди, представившиеся юристом и сотрудниками финансового мониторинга.

Подозрительный звонок заметил оператор «Казахтелекома» и сразу сообщил в полицию. Правоохранители оперативно приехали к дому пенсионерки.

Старший сержант полиции Бекпау Ильяс взял ситуацию под контроль и через банк заблокировал счета пожилой женщины. Благодаря этому более 10 миллионов тенге её сбережений не попали к мошенникам.

«Он сразу понял, что нужно делать. Сообщил на горячую линию и объяснил ситуацию. Даже поговорил с этими людьми — после двух-трёх фраз они перестали выходить на связь», – рассказала пенсионерка.

Правоохранители призывают быть осторожными при финансовых операциях и при подозрительных звонках или сообщениях сразу обращаться на 102.