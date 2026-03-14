Пенсионерку едва не обокрали на 10 млн тенге в Восточном Казахстане
Подозрительный звонок заметил оператор «Казахтелекома».
В Восточно-Казахстанской области 77-летняя пенсионерка чуть не потеряла все свои сбережения — 10 миллионов тенге, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Пенсионерке пришло сообщение в мессенджере якобы от кадровой службы её бывшего предприятия. Позже с ней связались незнакомые люди, представившиеся юристом и сотрудниками финансового мониторинга.
Подозрительный звонок заметил оператор «Казахтелекома» и сразу сообщил в полицию. Правоохранители оперативно приехали к дому пенсионерки.
Старший сержант полиции Бекпау Ильяс взял ситуацию под контроль и через банк заблокировал счета пожилой женщины. Благодаря этому более 10 миллионов тенге её сбережений не попали к мошенникам.
«Он сразу понял, что нужно делать. Сообщил на горячую линию и объяснил ситуацию. Даже поговорил с этими людьми — после двух-трёх фраз они перестали выходить на связь», – рассказала пенсионерка.
Правоохранители призывают быть осторожными при финансовых операциях и при подозрительных звонках или сообщениях сразу обращаться на 102.
