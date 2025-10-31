В Алматы сотрудники полиции задержали 67-летнюю женщину, у которой изъяли около килограмма наркотического вещества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу в городе Алматы было проведено оперативное мероприятие, в ходе которого подозреваемая была задержана за незаконное хранение наркотических средств.

В ходе неотложного обыска по месту проживания женщины, в одной из спальных комнат среди медицинских препаратов полицейские обнаружили сверток, обмотанный желтым скотчем. Внутри находилось вещество зеленого цвета с характерным запахом, общий вес которого составил около одного килограмма.

Изъятое вещество направлено на судебно-химическую экспертизу для установления точного состава. По данному факту начато досудебное расследование по статье за незаконное хранение наркотических средств, а подозреваемая заключена под стражу.

Полиция напоминает, что за хранение, распространение и сбыт наркотических веществ предусмотрена строгая уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на длительный срок.