Правоохранительные органы Алматы при координации городской прокуратуры пресекли деятельность преступных групп, причастных к интернет-мошенничеству и незаконному оформлению кредитов. Общий ущерб потерпевшим и финансовым организациям превышает 300 млн тенге, передает BAQ.KZ.

В первом случае злоумышленники, выдавая себя за сотрудников государственных органов и банков, обманом похищали у пожилых граждан деньги, в том числе полученные от продажи квартир и снятые с банковских депозитов. Передача средств осуществлялась через курьеров служб доставки.

Во втором эпизоде выявлена организованная группа, которая оформляла невозвратные автокредиты на социально уязвимых лиц с последующим вывозом и перепродажей автомобилей, в том числе за пределами Казахстана. Ущерб финансовым организациям составил более 66 млн тенге.

В ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны более 10 подозреваемых, один находится в розыске. Проведены десятки обысков, изъяты денежные средства, оружие, мобильные телефоны и документы.

Прокуратура города Алматы напоминает: государственные органы и банки не требуют передачи денег, не звонят с угрозами и не запугивают граждан под предлогом уголовных дел. При подозрительных звонках рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.