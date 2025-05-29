На трассе между Шымкентом и Карагандой развернулась трогательная история, ставшая символом человеческого равнодушия и доброты, передаёт BAQ.KZ.

Пожилой мужчина из Карагандинской области, не имея возможности оплатить транспорт, более десяти часов шёл пешком по жаркой дороге, медленно продвигаясь в сторону дома. Его заметил водитель, остановившийся из сочувствия. Мужчина оказался не просто случайным прохожим – а руководителем департамента юстиции по Туркестанской области Нуржан Махамбетов.

"Пожилой мужчина шел из Шымкента в Караганду пешком из-за заблокированных счетов. Оказалось, на него оформили микрокредит", — рассказал Махамбетов.

Как выяснилось, на имя пенсионера были оформлены микрозаймы, о которых он даже не знал. Все его банковские счета оказались заблокированы, а пенсия уходила в неизвестном направлении. Без возможности снять деньги, купить билет или даже поесть, старик отправился домой пешком, надеясь на чудо.

"Было больно смотреть, как в этом возрасте человеку приходится идти одному, без помощи и денег", — делится Нуржан Махамбетов.

Он не только довёз дедушку, но и помог ему юридически — снял ограничения со счетов и восстановил доступ к пенсии. Этот случай стал напоминанием: иногда случайная встреча способна изменить чью-то судьбу.

"Люди встречаются не просто так: либо они изменят вашу жизнь, либо вы измените их", — заключил Махамбетов.