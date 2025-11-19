С начала 2025 года из республиканского бюджета на выплату пенсий направлено 3 трлн 512,7 млрд тенге. Из них 1 трлн 137,2 млрд тенге составили выплаты базовой пенсии, 2 трлн 375,5 млрд тенге — солидарной, передаёт BAQ.KZ.

По состоянию на 1 ноября 2025 года численность пенсионеров в стране составляет 2 млн 516 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии достиг 142 744 тенге, включая солидарную пенсию в размере 95 167 тенге и базовую — 47 577 тенге.

С 1 января 2025 года размер базовой пенсии увеличен на 6,5%, солидарной — на 8,5%, что превышает уровень прогнозируемой инфляции. Также продолжается поэтапное повышение минимальной и максимальной базовой пенсии: с начала года минимальная достигла 32 360 тенге (70% прожиточного минимума), максимальная — 50 851 тенге (110% прожиточного минимума).

Размер базовой пенсии определяется индивидуально с учётом стажа участия в пенсионной системе. За каждый год стажа свыше 10 лет размер выплаты увеличивается на 2%. Так, при стаже 20 лет базовая пенсия составит 90% прожиточного минимума, при стаже 30 и более лет — 110%.

Регулярная уплата обязательных пенсионных взносов напрямую влияет на размер будущей базовой пенсии, а выплаты по возрасту зависят также от трудового стажа до 1 января 1998 года и среднемесячного дохода в предпенсионный период.

Таким образом, государственная пенсионная система в Казахстане продолжает укрепляться, обеспечивая гражданам стабильные выплаты с учётом стажа и дохода.