Пенсионеры Латвии вынуждены экономить на питании.

Жители Латвии сталкиваются с необходимостью сокращать расходы на продукты питания, чтобы оплачивать коммунальные услуги.

Как пишут РИА Новости, он сообщил, что средняя заработная плата в стране после вычета налогов составляет около 800 евро, что примерно в 2,5 раза ниже уровня доходов в Германии. При этом, как утверждает Панкратов, в Латвии наблюдается рост цен на продукты питания и увеличение стоимости коммунальных услуг, включая электроэнергию.

Отдельно он отметил, что наиболее уязвимой категорией населения остаются пенсионеры. Размер их пенсий, по его данным, варьируется от 300 до 450 евро в месяц.

"В целях экономии пожилые жители вынуждены переходить на самые дешёвые продукты – макароны, хлеб. Даже сыр, цена которого превышает 25 евро, становится недоступным для многих", – заявил он.

По словам Панкратова, многие жители вынуждены приобретать только уценённые товары, отказываясь от части привычных продуктов питания.

Ранее в ряде европейских стран также сообщалось о росте стоимости жизни на фоне инфляции и увеличения цен на энергоносители.