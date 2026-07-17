Пенсионеры смогут оформить кредит только при личном визите в банк: Нацбанк объяснил причину

Пожилые граждане, в том числе пенсионеры, теперь должны лично приходить в отделение банка для оформления кредита. Такая мера направлена на защиту от телефонных мошенников. Об этом на брифинге рассказал председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы Нацбанка, одной из самых распространенных схем мошенничества остается дистанционное оформление кредитов. Злоумышленники по телефону убеждают пожилых людей пройти биометрическую идентификацию и оформить заем онлайн, после чего заставляют перевести полученные деньги на счета мошенников.

«Один из основных способов мошенничества – постоянное управление человеком по телефону. Он не приходит в банк, не общается с менеджером лично, а выполняет все действия онлайн. Следуя указаниям злоумышленников, человек оформляет кредит и затем переводит им деньги», – пояснил Тимур Сулейменов.

В связи с этим для граждан старшего возраста введены дополнительные требования при выдаче кредитов.

По словам Сулейменова, пожилой человек, включая пенсионеров, обязан лично посетить отделение банка для оформления займа. При этом ответственность возлагается и на сотрудников банка.

«Если менеджер видит, что клиент находится под чьим-либо влиянием, он обязан выяснить, для чего оформляется кредит. Если человек говорит: "Мне позвонили и сказали взять кредит", банк должен отказать в выдаче займа», – отметил председатель Нацбанка.

При этом Тимур Сулейменов подчеркнул, что контроль за соблюдением банками этих требований осуществляет Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

«Насколько банки используют этот механизм в полном объеме и выполняют свои обязанности, контролирует агентство. Именно этот орган осуществляет банковский надзор и проводит проверки. Этот вопрос необходимо подробно обсуждать с коллегами», – заключил глава Национального банка.

В Национальном банке считают, что обязательное личное посещение банка при оформлении кредита для граждан старше 65 лет поможет снизить число случаев телефонного мошенничества. При этом банки обязаны оценивать, не находится ли клиент под влиянием злоумышленников, а соблюдение этих требований будет контролировать Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.