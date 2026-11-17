Пенсионная система Казахстана заняла 29-е место из 55 в Глобальном пенсионном индексе Marsh CFA Institute 2026 года. Она оказалась выше, чем в США, Китае, Японии, Италии и Южной Корее, а по устойчивости вошла в первую десятку.

Индекс составляют международная консалтинговая компания Marsh, ассоциация инвестиционных профессионалов CFA Institute и Центр финансовых исследований Университета Монаша в Австралии. Пенсионные системы оценивают по трем направлениям, достаточности пенсий, устойчивости системы и ее надежности, то есть качеству регулирования и защите прав вкладчиков.

Казахстан набрал 64,8 балла из 100 и получил оценку C+. Самый сильный результат у страны по устойчивости пенсионной системы. Здесь Казахстан на 8-м месте из 55, впереди Канады, Финляндии, Норвегии, Великобритании и США. По надежности системы страна получила высшую оценку A и заняла 19-е место.

Авторы отмечают, что казахстанская система обеспечивает хороший уровень замещения дохода для людей с разной зарплатой и широко охватывает работников. Высоко оценены регулирование и управление, а защиту вкладчиков и информирование о накоплениях эксперты назвали сильной стороной системы.

В отчете описано, как устроена пенсионная система страны. Государственные пенсии включают базовую пенсию и солидарную выплату за стаж до 1998 года. С 1998 года работники обязательно отчисляют 10% дохода на индивидуальные накопительные счета. А с 2024 года появились обязательные пенсионные взносы работодателей, которые растут с 1,5% в 2024 году до 5% в 2028 году.

Чтобы поднять результат, авторы советуют Казахстану повышать минимальный уровень поддержки самых малообеспеченных пожилых людей, стимулировать сбережения домохозяйств, помогать людям старшего возраста дольше оставаться на рынке труда и показывать в ежегодных выписках прогноз будущей пенсии.

Первое место в индексе заняли Нидерланды с 85,8 балла, следом идут Дания и Исландия.