Доходность пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана за семь месяцев 2025 года выросла до 4,68%, что позволило казахстанцам получить более 1,12 трлн тенге инвестиционного дохода. Для сравнения, месяц назад показатель доходности составлял всего 1,51%, передает BAQ.KZ.

По данным фонда, за последние 12 месяцев, с июля 2024 года по июнь 2025 года, казахстанцам было начислено 3,11 трлн тенге инвестиционного дохода при доходности 14,74% на фоне инфляции в 11,8%.

"Доходность пенсионных активов за отдельные краткосрочные периоды времени не является показателем эффективности их управления, так как доходы по финансовым инструментам могут не всегда покрывать колебания стоимости ценных бумаг и курсов валют. Объективный анализ инвестиционного дохода целесообразно делать за период не менее одного года", — пояснили в ЕНПФ.

На 1 августа 2025 года сумма пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Национального банка, составила 24,3 трлн тенге.

ЕНПФ подчеркивает, что рост доходности отражает положительную динамику управления пенсионными средствами, несмотря на то, что пока показатель не компенсировал накопленную с начала года инфляцию, которая составляет 7,7%.