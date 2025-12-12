Пенсионные излишки снова под ограничением: в Казахстане закрыли доступ к еще одной услуге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
После того как на платформе enpf-otbasy.kz перестали принимать заявки на использование пенсионных излишков для стоматологии и офтальмологии, казахстанцы начали массово выбирать новую цель — реконструктивные и восстановительные (пластические) операции для коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, передает BAQ.KZ.
В Отбасы банке зафиксировали аномальный рост количества таких заявок. Если ранее рассматривалось в среднем 16 обращений в месяц, то в сентябре их число выросло до 123, в октябре — до 1 844, а в ноябре — до 3 878 заявок. За первые восемь дней декабря, после остановки приема заявок на офтальмологию, было подано 2 093 обращения — в 130 раз выше среднемесячного уровня. Сумма заявок составила 1,8 млрд тенге.
"Контролировать целевое использование пенсионных средств граждан — обязанность Отбасы банка. Резкий всплеск интереса к пластическим операциям выявил риск нецелевого использования средств. Пенсионные излишки должны идти только на определенные цели. Мы не допустим их превращения в инструмент нелегального обогащения посредников", — пояснила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.
В связи с этим прием заявок на пластические операции прекратится с 12 декабря 2025 года. Сейчас в работе находится 6 294 заявки, которые будут рассмотрены в установленном порядке.
Отбасы банк напомнил, что средства пенсионных излишков можно направлять на жизненно важное и дорогостоящее лечение, включая:
-
лечение орфанных заболеваний;
-
радионуклидную и радиойодтерапию;
-
радиохирургическое лечение;
-
протонную терапию.
Также пенсионные излишки можно использовать для улучшения жилищных условий: приобретения жилья, погашения ипотеки или пополнения депозита для последующей покупки квартиры или дома.
Самое читаемое
- Резиденцию президента в Шымкенте преобразуют в лагерь для детей
- Два села подключили к газу в Кызылординской области
- Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов
- В колонии строгого режима в Туркестанской области вспыхнул бунт заключённых
- В Кордайском районе спасли 19 человек, застрявших в снежном заносе