После того как на платформе enpf-otbasy.kz перестали принимать заявки на использование пенсионных излишков для стоматологии и офтальмологии, казахстанцы начали массово выбирать новую цель — реконструктивные и восстановительные (пластические) операции для коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, передает BAQ.KZ.

В Отбасы банке зафиксировали аномальный рост количества таких заявок. Если ранее рассматривалось в среднем 16 обращений в месяц, то в сентябре их число выросло до 123, в октябре — до 1 844, а в ноябре — до 3 878 заявок. За первые восемь дней декабря, после остановки приема заявок на офтальмологию, было подано 2 093 обращения — в 130 раз выше среднемесячного уровня. Сумма заявок составила 1,8 млрд тенге.

"Контролировать целевое использование пенсионных средств граждан — обязанность Отбасы банка. Резкий всплеск интереса к пластическим операциям выявил риск нецелевого использования средств. Пенсионные излишки должны идти только на определенные цели. Мы не допустим их превращения в инструмент нелегального обогащения посредников", — пояснила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.

В связи с этим прием заявок на пластические операции прекратится с 12 декабря 2025 года. Сейчас в работе находится 6 294 заявки, которые будут рассмотрены в установленном порядке.

Отбасы банк напомнил, что средства пенсионных излишков можно направлять на жизненно важное и дорогостоящее лечение, включая:

лечение орфанных заболеваний;

радионуклидную и радиойодтерапию;

радиохирургическое лечение;

протонную терапию.

Также пенсионные излишки можно использовать для улучшения жилищных условий: приобретения жилья, погашения ипотеки или пополнения депозита для последующей покупки квартиры или дома.