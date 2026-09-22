Пенсионные накопления будут гарантировать по-новому с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года в Казахстане изменится механизм государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. Государство продолжит гарантировать пенсионные взносы, однако подход к расчету гарантии станет другим, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Как гарантия работает сейчас

Сейчас при возникновении права на пенсионные выплаты сравниваются две суммы: фактически внесенные человеком пенсионные взносы с учетом уровня инфляции и размер его пенсионных накоплений в ЕНПФ.

Если накопления оказываются меньше суммы взносов с учетом инфляции, образовавшаяся разница выплачивается гражданину из республиканского бюджета.

Что изменится с 1 января 2027 года

С нового года механизм будет действовать иначе. Согласно статье 217 Социального кодекса, государство будет гарантировать получателям сохранность пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов.

Таким образом, в новом механизме речь уже идет о гарантии непосредственно внесенной суммы, тогда как действующий порядок предусматривает расчет взносов с учетом инфляции.

При этом в Минтруда подчеркивают, что изменения не означают отказ государства от гарантии сохранности пенсионных взносов.

Почему изменили механизм

В ведомстве объяснили изменения расширением возможностей вкладчиков самостоятельно распоряжаться пенсионными накоплениями.

Ранее граждане не могли самостоятельно влиять на инвестиционную стратегию управления своими пенсионными средствами. Государство определяло инвестиционную политику, поэтому брало на себя обязательство компенсировать разницу между фактической доходностью накоплений и инфляцией.

Теперь вкладчики получили возможность выбирать управляющую компанию и инвестиционную стратегию. В Минтруда считают, что в этих условиях прежний принцип государственной гарантии утрачивает первоначальную правовую и экономическую логику.

При этом управление пенсионными активами продолжит находиться под государственным контролем. Основные направления инвестиционной политики определяет Совет по управлению Национальным фондом, Нацбанк формирует перечень разрешенных для пенсионных активов финансовых инструментов, а Правительство утверждает соответствующие подходы и параметры инвестиционной политики.