Объем пенсионных накоплений казахстанцев по состоянию на 1 сентября 2026 года превысил 28,47 трлн тенге.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда, за год показатель вырос на 3,36 трлн тенге, или 13,4%.

Основная часть накоплений сформирована за счет обязательных пенсионных взносов. Их объем составил 26,37 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 2,53 трлн тенге, или 10,6%.

Как изменились пенсионные накопления

Накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам на 1 сентября достигли 746,13 млрд тенге. За год они выросли на 5%.

Объем накоплений за счет добровольных пенсионных взносов составил 10,43 млрд тенге, увеличившись за 12 месяцев на 7,1%.

Продолжили расти и накопления по обязательным пенсионным взносам работодателя. На 1 сентября их объем достиг 1 348,82 млрд тенге, увеличившись за год почти в 2,5 раза.

Сколько денег поступило на пенсионные счета

За январь–август 2026 года на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков поступило 2 439,42 млрд тенге пенсионных взносов. Это на 15,9%, или 334,44 млрд тенге, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года объем поступлений составил:

ОПВ – 1 865,85 млрд тенге, рост за год – 8,1% ;

; ОППВ – 100,97 млрд тенге, рост – 12,3% ;

; ДПВ – 1,41 млрд тенге ;

; ОПВР – 471,18 млрд тенге.

Кроме того, чистый инвестиционный доход, поступивший на счета вкладчиков с начала года, составил 1 198,09 млрд тенге.

Сколько выплатили из ЕНПФ

За январь-август 2026 года выплаты по всем видам взносов и переводы в страховые организации из ЕНПФ достигли 1 242,35 млрд тенге.

Объем выплат в связи с достижением пенсионного возраста составил 196,23 млрд тенге. Средний размер ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составил 39 008 тенге.

Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение с начала года составили 462,75 млрд тенге.

Также за этот период:

выплаты по наследству – 70,61 млрд тенге ;

; выплаты в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Казахстана – 33,62 млрд тенге ;

; выплаты лицам с инвалидностью – 2,32 млрд тенге ;

; выплаты на погребение – 6,33 млрд тенге ;

; переводы в страховые организации – 470,49 млрд тенге.

Сколько пенсионных счетов зарегистрировано

По состоянию на 1 сентября 2026 года общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ достигло 19,01 млн. За год их число увеличилось на 1,13 млн, или 6,3%.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков и получателей составило 12,87 млн. Из них:

11,42 млн – счета по учету ОПВ;

794,38 тыс. – по ОППВ;

464,91 тыс. – по ДПВ.

При этом в число счетов по ОПВ входят, в том числе, счета отдельных категорий получателей, на которые в настоящее время взносы не поступают.

Количество условных пенсионных счетов, на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР, составило 6,14 млн.