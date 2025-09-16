Министерство здравоохранения Казахстана готовит серьёзные изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, передает BAQ.KZ.

Причиной стали многочисленные факты незаконного вывода средств под видом оплаты стоматологических услуг, включая протезирование и имплантацию зубов. Как говорится в проекте поправок к приказу от 15 февраля 2021 года, планируется полностью исключить возможность использования пенсионных накоплений на эти виды медицинской помощи.

"Проектом предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги, такие как протезирование и имплантация зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений”", — отмечено в официальном тексте.

По информации Отбасы Банка, только с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено более 795 тысяч транзакций на сумму 757 миллиардов тенге именно по цели "Стоматологические услуги". Более 222 миллиардов тенге из этой суммы были перечислены в топ-20 стоматологических клиник, большинство из которых расположены в Алматы, Астане и других крупных городах страны.

При этом из почти 30 тысяч заявок, поданных в банк с начала года, 88,3% касались именно стоматологических процедур. Анализ показал, что значительная часть этих заявок сопровождалась подозрительными схемами вывода средств и подделкой медицинских заключений.

Как следствие, уже с 15 сентября текущего года приём заявок на оплату стоматологических услуг за счёт пенсионных накоплений был остановлен. Министерство подчёркивает, что предлагаемые изменения направлены на повышение прозрачности и предотвращение злоупотреблений в сфере здравоохранения.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане приостановят заявки на оплату стоматологии из накоплений ЕНПФ.