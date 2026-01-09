С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу нормы нового Налогового кодекса, отменяющие индивидуальный подоходный налог с пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда. Изменения касаются как регулярных пенсионных выплат, так и единовременных выплат, направляемых на улучшение жилищных условий или лечение, передает BAQ.KZ.

По информации ЕНПФ, новые правила распространяются на налоговых резидентов Республики Казахстан. Для нерезидентов порядок налогообложения остаётся прежним - ИПН с пенсионных выплат удерживается.

С 2026 года пенсионные выплаты перестали рассматриваться как налогооблагаемый доход. Если ранее при получении средств из ЕНПФ удерживался ИПН по ставке 10%, то теперь для резидентов этот налог отменён полностью, включая единовременные пенсионные выплаты.

Почему это принципиально меняет систему

Ранее пенсионные накопления фактически облагались налогом на этапе использования, несмотря на то что формировались за счёт доходов, уже обложенных ИПН. Новая модель устраняет этот перекос и закрепляет социальный характер пенсионных выплат.

Это особенно важно для граждан, которые использовали пенсионные накопления на жильё или лечение и были вынуждены либо сразу уплачивать налог, либо накапливать отсроченные налоговые обязательства до выхода на пенсию.

Льготы: что сохраняется и что меняется

Отдельный блок реформы касается социально уязвимых категорий граждан, для которых налоговые преференции сохраняются и в новом Налоговом кодексе.

К таким категориям относятся:

• лица с инвалидностью I, II или III группы;

• родители или опекуны, воспитывающие ребёнка с инвалидностью;

• усыновители детей-сирот;

• ветераны боевых действий.

Полный перечень закреплён в статье 404 Налогового кодекса.

Аналитически важно, что для этих групп сохраняется не просто освобождение от ИПН, а право на налоговые вычеты по единовременным пенсионным выплатам. Это означает, что даже при ранее действующих правилах они имели дополнительную защиту, а с 2026 года их положение становится ещё более устойчивым.

Также граждане из социально уязвимых категорий, которые ранее уплатили ИПН при получении единовременных пенсионных выплат, вправе обратиться в ЕНПФ с заявлением и подтверждающими документами.

В этом случае перерасчёт и возврат налога возможны в течение трёх лет с даты получения выплаты - уже по нормам нового Налогового кодекса. Для остальных категорий граждан ранее уплаченные суммы налога возврату не подлежат.

Кто выигрывает больше всего

Наибольший практический эффект от изменений получают:

• семьи, использующие пенсионные накопления для покупки жилья;

• граждане, направляющие средства ЕНПФ на лечение;

• будущие пенсионеры, у которых ранее формировались отсроченные налоговые обязательства;

• социально уязвимые группы, получившие механизм возврата ранее уплаченного налога.

Что меняется для работодателей

Реформа затрагивает и систему добровольных пенсионных взносов. С 2026 года отменяются налоговые вычеты по взносам, перечисляемым физическими лицами в свою пользу.

При этом добровольные взносы, уплачиваемые работодателем за работника, не признаются доходом сотрудника и не облагаются ИПН. Более того, работодатель вправе учитывать эти расходы при расчёте корпоративного подоходного налога.

Таким образом, налоговая политика смещает акцент в сторону корпоративных пенсионных программ.

В совокупности эти все изменения снижают налоговую нагрузку на граждан, усиливают социальную защиту уязвимых категорий и упрощают использование пенсионных накоплений. В долгосрочной перспективе это может повысить доверие к пенсионной системе и стимулировать более активное участие граждан и бизнеса в формировании пенсионных накоплений.