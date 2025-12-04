АО "Отбасы банк" объявило о прекращении приема заявок на оплату офтальмологических услуг за счет единовременных пенсионных выплат, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу банка.

Платформа enpf-otbasy.kz перестанет принимать новые обращения с 4 декабря 2025 года. В банке уточнили, что все заявки, поданные до указанной даты, будут обработаны в рамках действующих процедур.

Причиной стала публикация Министерством здравоохранения обновлённых правил использования пенсионных выплат на лечение. Согласно приказу, опубликованному 3 декабря, из перечня разрешённых медицинских услуг исключены не только стоматологические процедуры, но и офтальмологические. Это решение напрямую повлияло на изменение направлений, по которым казахстанцы могут расходовать свои пенсионные излишки.

По данным банка, на данный момент в работе находятся 15 808 заявок, поданных гражданами по направлению "офтальмология". Общая сумма запросов составляет 13,3 млрд тенге. Из них 5 131 заявка на сумму 4,6 млрд тенге проходят проверку, а по 10 677 заявкам на 8,7 млрд тенге клиентам необходимо предоставить дополнительные документы.

После запрета на финансирование стоматологических услуг количество обращений на офтальмологию резко возросло. Если до 15 сентября ежемесячно одобрялось около 174 заявок, то после введённых ограничений этот показатель увеличился до 1 264 в месяц — рост составил более чем в семь раз. На фоне увеличившегося потока сотрудники банка выявили подозрительные случаи. В частности, поступали заявки от разных клиентов, заключивших договоры с одной и той же клиникой, но указывавших разные адреса в разных городах. Проверки показали, что по указанным адресам медучреждений не существует.

Несмотря на прекращение приема заявок по двум направлениям, программа использования единовременных пенсионных выплат продолжает работать в полном объёме. Средства по-прежнему можно направить на дорогостоящие и жизненно важные виды лечения. В их числе — помощь пациентам с орфанными заболеваниями, реконструктивные операции, радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургия и протонная терапия.

В "Отбасы банке" отметили, что офтальмология и стоматология занимают лишь малую часть общего перечня услуг, доступных для финансирования за счёт пенсионных накоплений. Программа остаётся востребованным инструментом, который помогает тысячам граждан решать серьёзные вопросы, связанные со здоровьем.