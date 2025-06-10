Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай на брифинге в Правительстве озвучила минимальный размер пенсии в стране, передает BAQ.KZ.

"Минимальный размер пенсии лицам, имеющим стаж до 1998 года, при полном стаже для мужчин 25 лет и для женщин 20 лет, составляет 62,7 тысячи тенге. Если мы говорим о минимальном размере базовой пенсии - она предназначена для всех граждан, в том числе не имеющих трудового стажа, ее размер составляет 70% от прожиточного минимума или 32,3 тысячи тенге", - сообщила вице-министр.

Она подчеркнула, что в Казахстане установлена многоуровневая пенсионная система, и пенсионные выплаты, осуществляемые из республиканского бюджета одна из составляющих совокупной пенсии.

Ранее сообщалось, что в Казахстане введут цифровые профили предприятий для мониторинга трудовых рисков.