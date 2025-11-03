В Казахстане качество жизни граждан пенсионного возраста напрямую зависит от устойчивости пенсионной системы и уровня накоплений. По данным Единого накопительного пенсионного фонда, уже к 2027 году минимальный размер базовой пенсии достигнет 70% прожиточного минимума, а максимальный – 120%. Эксперты отмечают, что регулярные взносы и добровольные накопления остаются ключевыми факторами достойного пенсионного дохода. Подробнее – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Начальник Управления стратегии и анализа Департамента стратегического развития Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Айжан Темирлан пояснила, что под понятием "достойный пенсионный доход" понимается такой уровень выплат, который позволяет человеку после выхода на пенсию сохранить привычный уровень жизни и не сталкиваться с финансовыми трудностями.

"По рекомендациям Международной организации труда, коэффициент замещения – показатель, отражающий соотношение пенсии к прежнему заработку, должен составлять не менее 40 процентов. В Казахстане этот показатель находится на уровне около 41 процента, тогда как в развитых странах он в среднем достигает 60 процентов", - отметила эксперт.

Пенсионная система Казахстана включает базовую выплату из государственного бюджета, которая зависит от трудового стажа и объёма уплаченных взносов, солидарную пенсию для граждан, начавших трудовую деятельность до 1998 года, а также накопительную часть, формируемую из обязательных, профессиональных, работодателем и добровольно перечисляемых взносов.

По словам Айжан Темирлан, на недостаточный объём накоплений влияют нерегулярные отчисления, занятость в теневом секторе, низкое участие самозанятых в системе, а также использование средств до наступления пенсионного возраста.

"Наиболее действенным способом увеличить будущие выплаты остаётся регулярное перечисление взносов. Граждане могут добровольно вносить дополнительные суммы, использовать взносы работодателя в своих интересах и передавать накопления в управление частным инвестиционным компаниям, что позволяет повысить доходность", - добавила спикер.

Эксперт подчеркнула, что постепенное увеличение базовой пенсии также положительно скажется на уровне пенсионных доходов.

"По поручению Президента, к 2027 году минимальный размер базовой пенсии будет доведён до 70 процентов прожиточного минимума, а максимальный – до 120 процентов", - подчеркнула Айжан Темирлан.

Эксперт считает, что такие меры не только укрепят финансовую устойчивость пожилых граждан, но и помогут сохранить их качество жизни, социальную активность и уверенность в будущем.