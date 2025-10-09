Управляющий директор Единого накопительного пенсионного фонда Мурат Шарипов разъяснил изменения, касающиеся налогообложения пенсионных выплат, которые вступят в силу с 2026 года, передаёт корреспондент BAQ.KZ. Эксперт подробно рассказал, какие нововведения предусмотрены в новом Налоговом кодексе для вкладчиков ЕНПФ, как изменится порядок налогообложения и на что гражданам стоит обратить внимание.

С 2026 года налог отменяется

По словам Мурата Шарипова, с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс.

"В соответствии с поручением Главы государства, пенсионные выплаты, получаемые гражданами из Единого накопительного пенсионного фонда, не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом. К таким выплатам относятся пенсии, средства, передаваемые наследникам, а также накопления, направленные на улучшение жилищных условий или лечение. Налог будет удерживаться только с лиц, не являющихся гражданами Казахстана", – отметил спикер.

Как обстоит ситуация сейчас?

Как пояснил представитель фонда, в настоящее время со всех выплат из пенсионного фонда удерживается 10% индивидуального подоходного налога.

Например, этот налог взимается и с сумм, полученных для покупки жилья или на лечение.

"Начиная со следующего года, этот 10-процентный налог полностью отменяется. Однако если гражданин уже уплатил налог заранее, эти средства возвращены не будут. Если же у него было отложенное налоговое обязательство, оно аннулируется", – уточнил Шарипов.

Кому положены льготы?

Мурат Шарипов подчеркнул, что согласно новым изменениям, льготы предусмотрены для отдельных категорий граждан, указанных в статье 346 Налогового кодекса.

В их число входят люди с инвалидностью, родители, усыновившие ребёнка с особыми потребностями, лица, приравненные к участникам Великой Отечественной войны, и другие социальные группы.

"Эти граждане должны до 31 декабря 2025 года подать заявление в ЕНПФ и предоставить документы, подтверждающие их принадлежность к указанным категориям. Если документы соответствуют требованиям закона, ранее уплаченный налог будет возвращён из бюджета", – сообщил спикер.

Как вернуть налог?

Для перерасчёта индивидуального подоходного налога гражданам необходимо подать заявление и соответствующие документы в отделение ЕНПФ. После подтверждения документов уплаченные средства возвращаются на пенсионный счёт.

"Некоторые граждане заплатили налог заранее, до вступления в силу льгот. В таких случаях налог не возвращается. Но если налоговое обязательство было отсрочено, оно будет снято", – пояснил управляющий директор ЕНПФ.

Ранее воспользоваться этой льготой можно было в течение трёх лет. Теперь срок продлён до пяти лет.