Суд в Астане обязал Министерство обороны назначить пенсионные выплаты за выслугу лет бывшей военнослужащей, обратившейся в ведомство после отказа в предоставлении пенсии, передает BAQ.KZ.

Женщина, проходившая службу с января 1994 года по октябрь 2017 года и имевшая звание прапорщика, была уволена по отрицательным мотивам. В феврале 2025 года она направила заявление о корректировке приказа об увольнении и назначении пенсии, однако получила отказ. Министерство пояснило, что установить детали увольнения невозможно, поскольку материалы служебного расследования были уничтожены.

В ходе судебного разбирательства установлено, что у истицы имеется более чем достаточная выслуга — 25 лет 6 месяцев 14 дней в льготном исчислении — а также возраст, позволяющий ей претендовать на пенсионное обеспечение. Суд отметил, что законодательство не связывает право на военную пенсию с основаниями увольнения. Кроме того, женщина подлежала увольнению по достижении предельного возраста — 45 лет, однако эта процедура не была своевременно проведена, что стало нарушением её прав.

Изучив материалы дела, суд признал отказ Министерства обороны необоснованным и незаконным. Решением суда ведомство обязано назначить истице пенсионные выплаты за выслугу лет на основании установленной судом правовой позиции.

Административный иск был удовлетворён в полном объёме, и решение вступило в законную силу.