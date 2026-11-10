Пенсия за границей: казахстанцам могут ввести новое ежегодное требование

Казахстанцы, переехавшие на постоянное место жительства за рубеж, могут столкнуться с новым условием получения государственных пенсионных выплат. Им предстоит ежегодно подтверждать, что они не получают аналогичную пенсию в стране проживания. Соответствующие изменения предложены в Социальный кодекс.

Законопроект о внесении поправок уже внесён на рассмотрение Курултая. Речь идёт о государственной базовой пенсионной выплате и пенсии по возрасту.

Согласно предлагаемым нормам, отсутствие ежегодного подтверждения может стать основанием для отказа в назначении выплат или приостановления их предоставления.

При этом инициатива появилась на фоне ранее принятого решения Конституционного Суда. 18 мая 2026 года суд вынес нормативное постановление № 79-НП, в котором указал: постоянное проживание в Казахстане не может быть обязательным условием назначения базовой пенсионной выплаты и пенсии по возрасту гражданам страны, если соблюдены остальные предусмотренные законом требования.

Вместе с тем Конституционный Суд разграничил два понятия: условия возникновения права на пенсионное обеспечение и основания для прекращения выплат.

В частности, выезд на постоянное место жительства за границу имеет юридическое значение для тех категорий граждан, для которых проживание в Казахстане прямо установлено законом в качестве обязательного условия назначения соответствующих выплат.

Таким образом, предлагаемые поправки затрагивают порядок подтверждения права на получение пенсии за рубежом. Окончательные правила будут зависеть от результатов рассмотрения законопроекта и принятия соответствующих законодательных изменений.