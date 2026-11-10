Пенсия за границей: казахстанцам могут ввести новое ежегодное требование
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Казахстанцы, переехавшие на постоянное место жительства за рубеж, могут столкнуться с новым условием получения государственных пенсионных выплат. Им предстоит ежегодно подтверждать, что они не получают аналогичную пенсию в стране проживания. Соответствующие изменения предложены в Социальный кодекс.
Законопроект о внесении поправок уже внесён на рассмотрение Курултая. Речь идёт о государственной базовой пенсионной выплате и пенсии по возрасту.
Согласно предлагаемым нормам, отсутствие ежегодного подтверждения может стать основанием для отказа в назначении выплат или приостановления их предоставления.
При этом инициатива появилась на фоне ранее принятого решения Конституционного Суда. 18 мая 2026 года суд вынес нормативное постановление № 79-НП, в котором указал: постоянное проживание в Казахстане не может быть обязательным условием назначения базовой пенсионной выплаты и пенсии по возрасту гражданам страны, если соблюдены остальные предусмотренные законом требования.
Вместе с тем Конституционный Суд разграничил два понятия: условия возникновения права на пенсионное обеспечение и основания для прекращения выплат.
В частности, выезд на постоянное место жительства за границу имеет юридическое значение для тех категорий граждан, для которых проживание в Казахстане прямо установлено законом в качестве обязательного условия назначения соответствующих выплат.
Таким образом, предлагаемые поправки затрагивают порядок подтверждения права на получение пенсии за рубежом. Окончательные правила будут зависеть от результатов рассмотрения законопроекта и принятия соответствующих законодательных изменений.
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