Пентагон неожиданно созвал сотни генералов
Встреча вызвала тревогу среди американских военных.
Министр обороны США Пит Хегсет распорядился в срочном порядке собрать сотни генералов и адмиралов со всего мира на базе морской пехоты в Вирджинии, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
Необычный приказ затронул почти всех высокопоставленных военных США, включая офицеров в звании бригадного генерала и выше. Под их командованием находятся сотни тысяч военнослужащих.
Причина собрания остаётся неизвестной. В Пентагоне лишь подтвердили, что глава ведомства выступит перед высшим военным руководством на следующей неделе.
Источники отмечают, что столь масштабный созыв военных происходит впервые и вызывает обеспокоенность.
"Люди очень обеспокоены. Они понятия не имеют, что происходит", - сообщают источники.
Ранее Хегсет инициировал масштабные изменения в Пентагоне: сокращение числа генералов на 20%, увольнение руководителей и переименование Министерства обороны в "Министерство войны".
