Пентагон дал Белому дому "зелёный свет" на возможную передачу Украине крылатых ракет "Tomahawk", передает BAQ.KZ со ссылкой на CNN. Телеканал, в свою очередь, ссылается на источники в американских военных кругах.

По данным СМИ, Министерство войны США — так теперь официально именуется Пентагон — пришло к выводу, что передача части запасов не повлияет на обороноспособность страны. Теперь окончательное решение остаётся за президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер в беседе с журналистами заявил, что у США "много “Томагавков”", которые, по его словам, "могли бы, возможно, быть предоставлены Украине". Однако конкретных сроков и объёмов возможных поставок в Вашингтоне пока не называют.

Крылатые ракеты "Tomahawk" обладают дальностью поражения до 2500 километров и способны наносить удары по стратегическим целям в глубине противника, включая нефтяные и энергетические объекты. В случае их передачи Украина получит принципиально новые возможности для нанесения ударов далеко за линией фронта.