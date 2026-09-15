Пентагон признал дефицит боеприпасов после войны с Ираном

Вооружённые силы США столкнулись с нехваткой стратегических запасов боеприпасов после военной операции против Ирана. На их восполнение потребуются значительное время и дополнительные мощности, говорится в отчёте генерального инспектора Минобороны США. Согласно документу, с 28 февраля по 30 июня военные действия против Ирана обошлись США в $33,4 млрд. Из этой суммы $22,3 млрд пришлось на использованные боеприпасы, ещё $3,7 млрд — на потерянную технику.

В Управлении заместителя военного министра США по закупкам заявили, что расход боеприпасов привёл к дефициту стратегических запасов и выявил проблемы с их пополнением. В Пентагоне заявили, что работают над ускорением производства, расширением мощностей оборонных предприятий и накоплением необходимых материалов. Однако, согласно отчёту, серьёзные ограничения сохраняются в производстве твердотопливных ракетных двигателей, взрывчатых веществ и пороха.

Дополнительной проблемой стала нехватка квалифицированных работников. Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявляли, что американская армия располагает достаточным количеством вооружений для ведения боевых действий. При этом 24 июня Белый дом запросил у Конгресса дополнительные $87,6 млрд. Около $67,1 млрд из этой суммы предназначены Минобороны, в том числе для пополнения запасов боеприпасов и покрытия расходов на операцию против Ирана. Ранее The Washington Post сообщала, что нехватка боеприпасов уже могла ограничивать возможности американских военных в конфликте с Ираном.