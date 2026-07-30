Пентагон заключил оборонные контракты на рекордные $135 млрд

Министерство обороны США заключило два крупных контракта с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму около 135 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Первый контракт стоимостью 59 млрд долларов заключен с компанией Lockheed Martin сроком на семь лет.

Средства направят на расширение производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ожидается, что к 2030 году компания сможет увеличить ежегодный выпуск ракет с 600 до 2 тысяч единиц.

Подлодки нового поколения

Второй контракт на 76,6 млрд долларов подписан с компаниями General Dynamics и Huntington Ingalls Industries.

Документ предусматривает ускорение строительства атомных подводных лодок. В рамках соглашения планируется построить девять многоцелевых субмарин класса Virginia Block VI, способных нести до 40 крылатых ракет Tomahawk, а также пять стратегических подлодок класса Columbia, оснащенных 16 баллистическими ракетами Trident II D5.

После объявления о заключении контрактов акции оборонных компаний продемонстрировали рост.

Пентагон наращивает производство вооружений

По данным Bloomberg, новые соглашения стали частью масштабной программы по увеличению производства вооружений на фоне сокращения военных запасов США.

Ранее Пентагон уже заключил с Lockheed Martin контракт на 35 млрд долларов для расширения производства перехватчиков THAAD.

Кроме того, в феврале этого года ведомство подписало пакет соглашений с Raytheon, предусматривающий увеличение выпуска крылатых ракет Tomahawk и других боеприпасов. В результате производство Tomahawk планируется увеличить с 60 до более чем 1 000 ракет в год.