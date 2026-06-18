В социальных сетях вызвал бурное обсуждение частный дом, построенный на крыше многоквартирного жилого дома в Алматы.

Речь идет о доме, расположенном по адресу: улица Жумалиева, 84, в Алмалинском районе. По этому вопросу Управление градостроительного контроля города Алматы предоставило комментарий корреспонденту BAQ.KZ.

Житель Алматы в 2000-х годах построил частный дом на крыше 9-этажного здания. В настоящее время этот дом даже выставлен на продажу. Стоимость двухкомнатного частного дома площадью 117 квадратных метров составляет 69 500 000 тенге.

В объявлении жильё указано как пентхаус. Площадь террасы составляет 50 квадратных метров. Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Что говорят соседи

Мы попросили жителей поделиться своим мнением о частном доме, расположенном прямо над ними. Однако соседи необычного жилья утверждают, что оно никак им не мешает.

"Сначала, когда увидел, удивился. Но никому это не мешает. Пусть стоит", – говорит один из жильцов, пожелавший остаться анонимным.

Проверка

По данным Управления градостроительного контроля города, 21 апреля 2025 года была проведена внеплановая проверка по данному объекту. В ходе проверки установлено, что текущим владельцем квартиры является физическое лицо на основании договора купли-продажи от 11 апреля 2025 года.

Меры по данному объекту уже принимались в 2012 году

В 2012 году в отношении тогдашнего собственника этого объекта были приняты административные меры со стороны Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования города Алматы. Тогда владелец был привлечён к ответственности по нескольким статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Позднее, 22 мая 2012 года, специализированный межрайонный суд города Алматы признал владельца виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 15 месячных расчётных показателей.

Размер штрафа на тот момент составлял 24 270 тенге.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Объект введён в эксплуатацию По данным управления, несмотря на привлечение к административной ответственности, 13 ноября 2012 года объект был введён в эксплуатацию актом приёмочной комиссии. Впоследствии эта ситуация стала причиной возникновения вопросов у жителей и общественности относительно законности данного объекта.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Акимат требует сноса объекта

Управление градостроительного контроля города Алматы 30 мая 2025 года направило исковое заявление в Алмалинский районный суд №2. В иске поднимается вопрос об отмене правоустанавливающих документов и сносе дома, расположенного над девятым этажом.

В настоящее время дело рассматривается в суде. Таким образом, дальнейшая судьба объекта, построенного на крыше многоквартирного дома, станет известна после вынесения судебного решения.