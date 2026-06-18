Пентхаус или самострой: судьба дома на крыше решается в Алматы
Жилье было введено в эксплуатацию 13 лет назад.
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В социальных сетях вызвал бурное обсуждение частный дом, построенный на крыше многоквартирного жилого дома в Алматы.
Речь идет о доме, расположенном по адресу: улица Жумалиева, 84, в Алмалинском районе. По этому вопросу Управление градостроительного контроля города Алматы предоставило комментарий корреспонденту BAQ.KZ.
Житель Алматы в 2000-х годах построил частный дом на крыше 9-этажного здания. В настоящее время этот дом даже выставлен на продажу. Стоимость двухкомнатного частного дома площадью 117 квадратных метров составляет 69 500 000 тенге.
Что говорят соседи
Мы попросили жителей поделиться своим мнением о частном доме, расположенном прямо над ними. Однако соседи необычного жилья утверждают, что оно никак им не мешает.
"Сначала, когда увидел, удивился. Но никому это не мешает. Пусть стоит", – говорит один из жильцов, пожелавший остаться анонимным.
Проверка
По данным Управления градостроительного контроля города, 21 апреля 2025 года была проведена внеплановая проверка по данному объекту. В ходе проверки установлено, что текущим владельцем квартиры является физическое лицо на основании договора купли-продажи от 11 апреля 2025 года.
Меры по данному объекту уже принимались в 2012 году
В 2012 году в отношении тогдашнего собственника этого объекта были приняты административные меры со стороны Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования города Алматы. Тогда владелец был привлечён к ответственности по нескольким статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Позднее, 22 мая 2012 года, специализированный межрайонный суд города Алматы признал владельца виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 15 месячных расчётных показателей.
Размер штрафа на тот момент составлял 24 270 тенге.
Акимат требует сноса объекта
Управление градостроительного контроля города Алматы 30 мая 2025 года направило исковое заявление в Алмалинский районный суд №2. В иске поднимается вопрос об отмене правоустанавливающих документов и сносе дома, расположенного над девятым этажом.
В настоящее время дело рассматривается в суде. Таким образом, дальнейшая судьба объекта, построенного на крыше многоквартирного дома, станет известна после вынесения судебного решения.
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