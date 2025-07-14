В рамках судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой в суде была допрошена вторая потерпевшая — предприниматель Молдир Суюншали. Она заявила в суде, что была введена в заблуждение обещанием строительства реабилитационного центра и пожертвовала 10 млн тенге на благотворительном аукционе, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, участие в благотворительном вечере в 2021 году стало результатом личного приглашения от Перизат Кайрат в социальной сети Instagram.

"Перизат написала мне в Instagram и пригласила принять участие в благотворительном вечере, посвящённом строительству центра для особенных детей. Я тогда впервые о ней услышала. На допросе я даже приобщила скриншоты нашей переписки", — пояснила Суюншали.

Мероприятие, по её словам, проходило в конференц-зале отеля Sheraton в ноябре 2021 года. На нём присутствовали представители бизнеса и политики. Как рассказала потерпевшая, ей было заявлено, что все собранные средства пойдут на строительство реабилитационного центра для особенных детей "Батыр".

"Мы всегда активно участвовали в благотворительности. Тогда нам показалось, что это хорошая инициатива — мы решили поддержать. На аукционе приобрели перчатки Геннадия Головкина за 10 миллионов тенге", — сказала она.

Деньги, как она уточнила, были перечислены официальным банковским переводом на счёт общественного объединения "Bizbergemiz Qazaqstan".

Суюншали также отметила, что на тот момент у неё не было сомнений в надёжности и прозрачности фонда.

"Я считала, что этот фонд якобы создан по инициативе государства. У меня не было причин не доверять", — подчеркнула она.

На вопрос суда о том, отслеживала ли она дальнейшую судьбу пожертвований или начало строительства центра, предприниматель ответила отрицательно:

"Честно, нет. Мы не узнавали, началось ли строительство. Позже уже из новостей стало ясно, что средств могли быть использованы не по назначению".

В рамках досудебного расследования Суюншали был подан гражданский иск на сумму 10 миллионов тенге. В суде она подтвердила, что ущерб не был возмещён и иск она поддерживает в полном объёме.