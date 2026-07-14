Во тьме: Перебои со светом пополнили список проблем аварийного дома в Астане

Вас ждет продолжение истории с жителями многоквартирного аварийного дома по адресу Иманжусипа Кутпанова, 7 в Астане. Подробнее о нем мы рассказывали в одном из выпусков программы "Это вам не Лондон". К целому списку различных проблем прибавилась новая: жильцы теряют возможность пользоваться электричеством. То есть, из-за перебоев с энергией не могут приготовить себе еду или постирать одежду. Между тем сносить и расселят здание намерены только в 2030 году. Наша съемочная группа снова встретилась с владельцами проблемных квадратных метров.