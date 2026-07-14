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Во тьме: Перебои со светом пополнили список проблем аварийного дома в Астане

Получили ли люди доступ к электроэнергии?

14 Июля 2026, 17:15
АВТОР
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BAQ.kz AI 14 Июля 2026, 17:15
14 Июля 2026, 17:15
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Фото: BAQ.kz AI

Вас ждет продолжение истории с жителями многоквартирного аварийного дома по адресу Иманжусипа Кутпанова, 7 в Астане. Подробнее о нем мы рассказывали в одном из выпусков программы "Это вам не Лондон". К целому списку различных проблем прибавилась новая: жильцы теряют возможность пользоваться электричеством. То есть, из-за перебоев с энергией не могут приготовить себе еду или постирать одежду. Между тем сносить и расселят здание намерены только в 2030 году. Наша съемочная группа снова встретилась с владельцами проблемных квадратных метров. 

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