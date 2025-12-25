Цены на ряд видов мяса и рыбы в Казахстане будут регулироваться государством в связи с расширением перечня социально значимых продовольственных товаров, передает BAQ.KZ.

Соответствующий приказ подписал министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев.

В настоящее время перечень включает 19 наименований, после вступления документа в силу их количество увеличится до 31. В обновленный список вошли основные продукты питания, в том числе пшеничная мука первого сорта, формовой пшеничный хлеб, макаронные изделия, гречневая крупа, круглозерный рис, картофель, морковь, репчатый лук, белокочанная капуста, помидоры за исключением сортов черри и виноградных, огурцы кроме корнишонов, яблоки, сахар-песок и подсолнечное масло.

Под государственный контроль также попали мясная и рыбная продукция. В перечень включены говядина на кости и бескостная, мясной фарш, баранина и конина, в том числе бескостные, мясо кур, куриные тушки, а также свежая, охлажденная и мороженая рыба, включая леща, карася, судака, карпа и сазана.

Кроме того, список дополнили молочные продукты и товары повседневного спроса. В него вошли пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное молоко жирностью от 2,2% до 6% без вкусовых добавок, кефир жирностью 2–3%, сметана, творог жирностью 5–9%, твердые и полутвердые сыры с содержанием жира 40–50%, сливочное масло жирностью от 72,5% до 80% без наполнителей и растительных жиров, куриные яйца первой категории, черный чай без вкусовых добавок и поваренная пищевая соль, за исключением сорта "Экстра".

Приказ был подписан 23 декабря и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, после чего обновленный перечень социально значимых продовольственных товаров станет обязательным к применению.