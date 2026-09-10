«Ак жол» потребовал проверить Alem Credit после жалоб заемщиков

Депутаты фракции «Ак жол» направили запрос Генеральному прокурору, министру внутренних дел и председателю Агентства по финансовому мониторингу. Его на заседании Курултая зачитал депутат Юрий Ли. По оценке депутатов, в стране складываются признаки массовой нелегальной финансовой деятельности, передает BAQ.KZ.

В запросе приводится пример расчетов, с которыми сталкиваются заемщики. При одобренном займе в 50 тысяч тенге человеку фактически перечисляют 32 тысячи, а к возврату требуют 752 тысячи. Это, по оценке депутатов, почти в 23 раза больше полученной суммы.

Речь идет о платформе «Alem Credit». По данным депутатов, она не имеет регистрации и лицензии на микрофинансовую деятельность, но через десятки интернет-ресурсов выдает займы, в том числе тем, кому отказали легальные финансовые организации.

При регистрации на сайтах компании, как утверждается в запросе, нелегально собираются биометрические данные заемщиков. Деньги перечисляются с карт физических лиц, так называемых дропперов, которые предоставляют свои счета для чужих переводов.

Годовая эффективная ставка вознаграждения превышает установленный законом порог в 9,5 раза, размер штрафных санкций в 10 раз.

Методы взыскания

По сообщениям граждан, которые приводят депутаты, при возврате долгов применяются непрерывные звонки, давление через родственников и работодателей, угрозы распространить персональные данные.

Отдельно в запросе упоминаются изготовленные с использованием искусственного интеллекта изображения непристойного характера, а также ложные сообщения о розыске и совершенных преступлениях.

Что было раньше

Тему депутаты поднимали 28 мая, тогда запрос был адресован Агентству по регулированию и развитию финансового рынка.

В ответе от 26 июня агентство сообщило, что в деятельности платформы усматриваются признаки притворной сделки, предусмотренной статьей 160 Гражданского кодекса. Соответствующих полномочий у самого агентства нет, поэтому материалы были направлены в Генеральную прокуратуру, МВД и АФМ.

По имеющимся у депутатов сведениям, уголовное дело возбуждено. При этом реклама платформы в интернете продолжается, идет рассылка по смс, появляются новые сайты. Гражданам, ранее получившим займы, по-прежнему предъявляют требования, многократно превышающие полученные суммы.

В чем депутаты видят системную проблему

Легальные финансовые организации обязаны получать лицензии, соблюдать ограничения по ставкам, идентифицировать клиентов и следовать правилам рекламы и взыскания задолженности.

Нелегальная структура, как говорится в запросе, месяцами открыто рекламирует свои услуги, собирает биометрию, выдает деньги через сети дропперов и, по имеющимся данным, использует криптовалютную инфраструктуру.

Жалобы граждан при этом возвращаются к исходной точке. Обращения в разные государственные органы направляются в АРРФР, а агентство отправляет заявителей в суд. Государственная система защиты, по формулировке депутатов, замыкается сама на себе, а кредитор продолжает работать.

Отдельный вопрос касается межведомственного взаимодействия. Депутаты спрашивают, почему фиксация признаков фишинга или мошенничества на конкретном интернет-ресурсе службой KZ-CERT или государственными информационными системами не запускает обязательную оперативную проверку и, при наличии оснований, процедуру ограничения доступа к нему.

Депутаты просят взять вопрос на контроль и проинформировать о принятых мерах. Запрос подписали восемь депутатов фракции.