В Астане начинается одно из самых ожидаемых международных событий в сфере школьного образования и технологий – III Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI 2026). Впервые принимая турнир такого уровня, Казахстан собрал в столице талантливых школьников более чем из 100 стран мира. До церемонии открытия остаются считанные минуты: делегации занимают свои места, волонтёры встречают гостей, а участники знакомятся, фотографируются и делятся первыми впечатлениями. Корреспондент BAQ.KZ побывала в Конгресс-центре и передает атмосферу перед началом соревнований.

Делегации прибывают на площадку

В атриуме Конгресс-центра постепенно становится всё оживлённее. Делегации прибывают одна за другой, получают бейджи участников, уточняют программу предстоящих дней и обсуждают расписание соревнований.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Многие школьники уже успели познакомиться с будущими соперниками, обменяться контактами и сделать совместные фотографии. В холле можно услышать десятки языков, а волонтёры помогают иностранным гостям с навигацией и организационными вопросами.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Национальные флаги и первые фотографии

Практически у каждой фотозоны выстраиваются очереди. Участники фотографируются с флагами своих стран, записывают видео на память и делятся первыми впечатлениями о Казахстане.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

В объективы камер попадают команды из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. На площадке можно увидеть делегации Армении, Непала, Кабо-Верде, Палестины, Ирана и других стран.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Казахстан на домашней олимпиаде представляют две команды. Участники национальных сборных также готовятся к церемонии открытия и предстоящим испытаниям.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

В Конгресс-центре активно работают представители казахстанских и зарубежных СМИ. Журналисты общаются со школьниками, руководителями команд и организаторами.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Участников спрашивают о подготовке к олимпиаде, ожиданиях от соревнований, первых впечатлениях от Астаны и значении международного турнира для их дальнейшего обучения.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Одновременно операторы готовят камеры и выбирают позиции для съёмки церемонии открытия.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Команда Кабо-Верде готовилась с января

Одними из первых с корреспондентом BAQ.KZ пообщались представители Кабо-Верде – Жозе Агиар, Нилсон Лейте, Педру Сантуш и Алешандре Насименту.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

По словам участников, подготовка к олимпиаде началась ещё в январе, а последний месяц прошёл в особенно интенсивном режиме.

«Мы готовимся с января, но последний месяц был самым интенсивным – каждый день проходили по две тренировочные сессии», – рассказали участники.

Для большинства членов команды это первый визит в Казахстан.

«Это очень красивая страна. Нам понравились современная архитектура, здания и виды Астаны», – поделились школьники.

Один из участников отметил, что впервые выступает на международном соревновании такого уровня.

«Для меня это первая международная олимпиада. Это большая ответственность и очень важный опыт», – сказал он.

Непал отобрал четырёх сильнейших участников

Руководитель сборной Непала Аюш Адхикари также впервые приехал в Казахстан.

«Это мой первый визит в Казахстан. Здесь потрясающая атмосфера, мы уже успели многое увидеть и отлично проводим время вместе с командой», – рассказал он.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

По словам Аюша Адхикари, в состав команды вошли четыре участника, прошедшие национальный отбор.

«Мы собрали кандидатов со всей страны, провели финальное соревнование и выбрали четырёх участников. В будущем планируем отправлять уже две команды», – отметил руководитель сборной.

Он добавил, что участие в олимпиаде должно мотивировать молодых людей развиваться в сфере искусственного интеллекта.

«Мы хотим вдохновить новое поколение изучать искусственный интеллект и стать будущими лидерами в этой сфере», – подчеркнул Аюш Адхикари.

Впереди индивидуальные и командные испытания

На главной сцене завершаются технические проверки света, звука и экранов. Сотрудники площадки и волонтёры уточняют последние организационные детали, а команды занимают места в ожидании начала официальной части.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Пока атмосфера остаётся праздничной и неформальной. Участники общаются, фотографируются и знакомятся, однако уже скоро им предстоит сосредоточиться на сложных заданиях по искусственному интеллекту.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

После официального открытия участникам предстоят индивидуальные раунды и командные испытания. Школьники будут решать задачи по машинному обучению, анализу данных, компьютерному зрению и обработке естественного языка.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Олимпиада продлится до 8 августа. Пока же участники готовятся к церемонии открытия, знакомятся с Астаной и настраиваются на предстоящие соревнования.