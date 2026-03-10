В Казахстане значительно вырос интерес к программе переселения из южных регионов в северные области. В ответе на официальный запрос редакции Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения сообщил, что с начала 2026 года число переселившихся на север увеличилось в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным министерства, с 1 января 2026 года по сегодняшний день из регионов с избыточной рабочей силой в северные области переехали 2 284 человека. Большинство переселенцев приезжают из Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областей и города Шымкент.

Принимающими регионами являются Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Абайская области. В этих регионах высокий спрос на трудовые ресурсы, поэтому государство стремится сформировать баланс на рынке труда за счет переселения населения.

Какие специалисты наиболее востребованы на севере

В настоящее время в северных регионах наблюдается нехватка кадров в ряде отраслей. Наиболее востребованными являются строители и технические рабочие, врачи, медсестры и фельдшеры, учителя и психологи, социальные работники, агрономы, а также специалисты в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания.

По данным министерства, реализация программы способствует обеспечению баланса на рынке труда и положительно влияет на социально-экономическое развитие регионов.

Большинство переселенцев остаются в новых регионах

Результаты программы также демонстрируют стабильность.

Например, в 2025 году в северные регионы переселились 7 605 человек. Из них лишь 160 человек впоследствии уехали обратно. Это составляет всего около 2 процентов от общего числа, сообщили в министерстве.

Таким образом, большинство граждан, переехавших по программе, остаются жить и работать в новом регионе.

Сколько человек трудоустроено

По данным Комитета по миграции, на 1 февраля 2026 года среди переселенцев трудоспособного возраста насчитывается 424 человека.

Из них 112 человек уже трудоустроены на постоянные рабочие места, уточнили в министерстве.

Освоена четверть миграционной квоты

В текущем году региональная квота на прием переселенцев и кандасов составляет 8 278 человек.

По состоянию на 4 марта 2026 года переселились 2 284 человека, что составляет 27,5 процента от установленной квоты, говорится в сообщении.

По данным министерства, показатели этого года значительно выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в это же время в 2025 году в программе приняли участие всего 461 человек. В этом году показатель увеличился почти в пять раз. Это свидетельствует о росте интереса к программе добровольного переселения.

Какую поддержку получают переселенцы