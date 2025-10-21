В Астане раскрыта дерзкая кража, совершённая под видом помощи с переездом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленник, нанятый в качестве грузчика, похитил из квартиры ценные вещи, воспользовавшись доверием хозяина.

Инцидент произошёл в районе Алматы столицы. Один из наемных помощников, помогая владельцу квартиры с выносом имущества, незаметно вынес ювелирные украшения и смарт-колонку "Алиса". Сумма причинённого ущерба составила около одного миллиона тенге.

Благодаря оперативной работе сотрудников управления полиции, преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемый был задержан, часть похищенного имущества удалось изъять и вернуть владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Полицейские напоминают: при переезде, ремонте и любых других ситуациях, когда в дом допускаются посторонние, необходимо соблюдать осторожность. Ценные вещи лучше заранее спрятать в безопасные места и не оставлять их без присмотра.