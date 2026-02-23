Переговоры Ирана и США пройдут 26 февраля в Женеве
Сегодня 2026, 11:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:59Сегодня 2026, 11:59
103Фото: Анадолу
Очередной третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Тегерана состоится в Женеве в четверг, 26 февраля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.
Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.
– Рад подтвердить, что переговоры между США и Ираном теперь назначены на этот четверг в Женеве с позитивным настроем пройти следующую милю на пути к завершению сделки, – написал политик в соцсети американской компании X.
Первый раунд непрямых переговоров состоялся 6 февраля в Омане.
17 февраля Женеве прошел второй раунд опосредованных переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету
- Электросети Северного Казахстана на грани: износ оборудования достигает 97%, плана развития нет
- Модернизированную пожарную часть открыли в Жамбылской области