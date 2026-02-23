Очередной третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Тегерана состоится в Женеве в четверг, 26 февраля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.

Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

– Рад подтвердить, что переговоры между США и Ираном теперь назначены на этот четверг в Женеве с позитивным настроем пройти следующую милю на пути к завершению сделки, – написал политик в соцсети американской компании X.

Первый раунд непрямых переговоров состоялся 6 февраля в Омане.

17 февраля Женеве прошел второй раунд опосредованных переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе