Переговоры на Аляске открывают путь к миру - Эрдоган о встрече Путина и Трампа
Президент Турции подчеркнул, что Анкара готова оказать поддержку любым шагам, направленным на установление мира.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил прошедшие на Аляске переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, встреча лидеров двух стран придала дополнительный импульс поиску решений по урегулированию конфликта на Украине, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
"Переговоры между президентом США Трампом и президентом Российской Федерации Путиным на Аляске придали новый импульс поиску путей прекращения российско-украинской войны. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс заложит основу для прочного мира при участии президента (Владимира) Зеленского", - написал Эрдоган в соцсети Х.
Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова оказать поддержку любым шагам, направленным на установление мира, и выразил надежду, что диалог между Москвой, Вашингтоном и Киевом создаст условия для долгосрочной стабильности в регионе.
Самое читаемое
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Усть-Каменогорск задыхается: экологи разоблачают "бумажное" улучшение экологии
- Что сказал Дональд Трамп после встречи с Путиным
- Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту - Путин
- Корова забодала ребенка на песочнице в Павлодарской области