Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил прошедшие на Аляске переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, встреча лидеров двух стран придала дополнительный импульс поиску решений по урегулированию конфликта на Украине, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

"Переговоры между президентом США Трампом и президентом Российской Федерации Путиным на Аляске придали новый импульс поиску путей прекращения российско-украинской войны. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс заложит основу для прочного мира при участии президента (Владимира) Зеленского", - написал Эрдоган в соцсети Х.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова оказать поддержку любым шагам, направленным на установление мира, и выразил надежду, что диалог между Москвой, Вашингтоном и Киевом создаст условия для долгосрочной стабильности в регионе.