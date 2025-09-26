Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в переговорах по строительству АЭС следует, в первую очередь, исходить из интересов нашей страны, передает BAQ.KZ.



Глава государства сообщил о начале строительства первой в Казахстане атомной электростанции. Проект реализуется международным консорциумом во главе с "Росатомом".

"В ходе переговоров с этой компанией профильному Агентству и Правительству следует, в первую очередь, исходить из интересов нашей страны. Все подписываемые соглашения должны быть справедливыми, сбалансированными и продуктивными. Нельзя допустить непродуманного, неэффективного использования нашего природного богатства, в частности урана. Сегодня я специально акцентирую внимание наших ученых и всего научного сообщества на этой крайне важной проблеме. Безусловно, мы не ограничимся одной электростанцией. Необходимо уже сейчас приступить к планированию строительства второй и третьей АЭС. В ходе обсуждения этой темы на нашей встрече с Председателем КНР была достигнута договоренность расширить сотрудничество двух стран в области мирного атома. В самом Китае только в ближайшие пятнадцать лет будет запущено 76 новых реакторов. Наш восточный сосед является одним из мировых лидеров в этой отрасли", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что развитие атомной энергетики невозможно без стратегически важных минеральных ресурсов.

"Казахстан располагает достаточными запасами редких металлов, необходимых для этой отрасли. Наша страна входит в число мировых лидеров по добыче урана. В недрах Казахстана сосредоточено 40% всех залежей урана. Необходимо правильно воспользоваться данным преимуществом. Строительство атомной станции кардинально изменит роль урана в экономике. Если ранее это богатство направлялось исключительно на экспорт, то в будущем оно станет востребованным и внутри страны. К этим изменениям следует готовиться уже сегодня, нужно провести тщательный анализ. Наши ученые должны это учитывать. В целом, в Казахстане давно сформирована научная база атомной отрасли. В свое время выдающийся ученый академик Каныш Сатпаев направил в Совет министров СССР предложения по развитию ядерной физики в Казахстане. Уже в 1957 году в Алматы был открыт Институт ядерной физики. Именно с этого периода в стране начала формироваться научно-технологическая инфраструктура, отвечающая мировым требованиям. В Астане, Алматы и Курчатове были запущены специальные установки, которые сегодня активно используются отечественными и зарубежными учеными. До недавнего времени Казахстан в основном экспортировал сырье, теперь мы последовательно повышаем переделы в ядерном топливном цикле. К примеру, в 2021 году в стране открылся завод по производству тепловыделяющих сборок. Введение в строй АЭС позволит полностью завершить производственный цикл. Благодаря этому атомная энергетика станет независимой от внешних рынков и превратится в полноценную отрасль национальной экономики. Это крайне сложная задача, поэтому на наших ученых возлагается огромная ответственность", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее Президент остановился на актуальных вопросах развития атомной науки в стране и подчеркнул, что, в первую очередь, следует повысить кадровый потенциал отрасли.