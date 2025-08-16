Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп приехали к месту переговоров России и США, передает BAQ.KZ. Стороны начали переговоры.

Главной темой станет обсуждение путей мирного урегулирования конфликта на Украине.

С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, с российской — министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.