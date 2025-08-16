Переговоры Путина и Трампа стартовали на Аляске
Встреча проходит в формате "три на три".
Сегодня, 00:39
124Фото: скриншот трансляции
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп приехали к месту переговоров России и США, передает BAQ.KZ. Стороны начали переговоры.
Главной темой станет обсуждение путей мирного урегулирования конфликта на Украине.
С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, с российской — министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.
