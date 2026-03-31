В Пакистане состоялась встреча министров иностранных дел Пакистана, Саудовской Аравии , Турции и Египта , посвящённая ситуации на Ближнем Востоке, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

По её итогам власти в Исламабад заявили о готовности организовать переговоры между США и Иран уже в ближайшие дни. Об этом сообщил вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар. По его словам, страна готова выступить нейтральным посредником для достижения долгосрочного урегулирования.

Дар отметил, что и Вашингтон, и Тегеран выражают доверие Пакистану, а инициативу поддержали участники встречи, а также Китай и ООН.

При этом официальные представители других стран-участниц пока не прокомментировали итоги переговоров. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан прибыл в Исламабад для обсуждения региональной ситуации.

На фоне этих заявлений в Иране подчёркивают, что переговоры с США не ведутся и страна не участвует в их подготовке.