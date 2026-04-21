Переговоры США и Ирана под угрозой срыва на фоне окончания перемирия

США выражают осторожный оптимизм по поводу возможных переговоров с Ираном, однако их проведение остаётся под вопросом на фоне приближающегося окончания перемирия, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, Вашингтон рассчитывает на возобновление переговоров уже в ближайшие дни в Пакистане. При этом иранская сторона заявляет, что «позитивно рассматривает» участие, но окончательное решение пока не принято.

Президент США Дональд Трамп настаивает на соглашении, которое позволит избежать роста цен на нефть и нестабильности на рынках, но при этом исключит возможность разработки Ираном ядерного оружия.

По данным источников, переговоры могут начаться уже в среду, однако остаются серьёзные разногласия.

На фоне ожиданий диалога мировые рынки отреагировали снижением цен на нефть: котировки Brent опустились до 94,94 доллара за баррель, а WTI — до 88,50 доллара.

При этом напряжённость сохраняется. Иран обвинил США в атаке на коммерческое судно и заявил, что Вашингтон будет нести ответственность за дальнейшую эскалацию.

В Белом доме заявили, что стороны находятся «на грани сделки», однако подчеркнули, что у США остаются альтернативные варианты действий в случае провала переговоров.

Перемирие между сторонами, по данным источников, может завершиться уже в ближайшие дни, что усиливает риски нового витка конфликта и давления на мировые рынки нефти.