Переговоры США и Ирана под вопросом: Тегеран тянет с решением

Ситуация вокруг второго раунда переговоров между США и Ираном по прекращению войны обострилась. Хотя Тегеран официально не подтвердил участие. По данным APNEWS, высшее руководство страны дало согласие на переговоры.

Иран пока не сделал официального заявления об участии в переговорах. Однако, по информации ряда зарубежных СМИ, разрешение на участие получено от верховного лидера Исламской Республики.

По данным издания Axios, вице-президент США Джей Ди Вэнс может отправиться в столицу Пакистана для переговоров о возможном перемирии с Ираном.

Сообщается, что Белый дом в течение понедельника ожидал сигнала от Тегерана о направлении делегации, однако иранская сторона затягивает решение. На это, как утверждается, влияет давление внутри страны, в частности со стороны Корпуса стражей исламской революции, который требует не вступать в переговоры до снятия американской блокады Ормузского пролива.

По данным Axios, иранская переговорная группа ожидала разрешения верховного лидера, которое было получено вечером в понедельник.

Источник Reuters в Иране также сообщил, что Тегеран рассматривает возможность участия в переговорах, однако окончательное решение ещё не принято.

По информации источников в Пакистане, режим прекращения огня истекает во вторник в 20:00 по восточному времени США (00:00 по Гринвичу).

Президент США Дональд Трамп фактически продлил срок действия соглашения на один день — с первоначально запланированного вторника до вечера среды.

Ожидается, что Джей Ди Вэнс может вылететь в Пакистан уже во вторник утром или в понедельник вечером. В настоящее время он находится в США, а американская делегация готовится к вылету в Исламабад.

По данным CNN, второй раунд переговоров запланирован на 22 апреля. Однако жёсткие заявления сторон сохраняют напряжённость. В Белом доме отметили, что окончательные сроки ещё не утверждены.

Ранее Трамп в интервью New York Post заявил, что Вэнс примет участие в переговорах. В первом раунде (11–12 апреля) американскую делегацию возглавлял сам президент. Также возможно участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Переговоры должны состояться на фоне истечения срока перемирия. Ранее Трамп предупреждал, что в случае провала соглашения США могут нанести удары по мостам и электростанциям в Иране.

Эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе достичь полноценного соглашения будет сложно. Однако при наличии прогресса США могут продлить перемирие. Сам Трамп в соцсети Truth Social заявил, что сделка с Ираном может быть достигнута «относительно быстро».

Пакистан, Египет и Турция выступают посредниками и призывают Иран принять участие во втором раунде переговоров.

При этом ситуация остаётся напряжённой. США заявили о конфискации иранского торгового судна, а Тегеран предупредил о возможном военном ответе.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил Вашингтон в «несерьёзном отношении к дипломатическому процессу» и выдвижении «необоснованных и нереалистичных требований».

По данным Reuters, высокопоставленный иранский чиновник заявил, что оборонные возможности страны, включая ракетную программу, не подлежат обсуждению.

Источник в службах безопасности Пакистана сообщил, что ключевым посредником выступает глава армии страны Асим Мунир. В ходе разговора с Трампом он назвал американскую блокаду Ормузского пролива главным препятствием для переговоров. Трамп пообещал рассмотреть этот вопрос.

Тем не менее, президент США не спешит снимать ограничения.

«Блокада будет сохраняться до достижения соглашения. Уже сейчас Иран теряет около 500 млн долларов в день», — заявил он.

Отметим, что Иран почти два месяца частично перекрывает Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых поставок нефти. Это уже привело к росту цен на мировом энергетическом рынке.

В субботу пролив был кратковременно открыт, однако затем вновь закрыт. Тегеран заявил, что не откроет его до снятия ограничений США на свои порты.