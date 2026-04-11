Что происходит

Переговоры проходят на фоне напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. До этого делегации США и Иран уже общались через посредников из Пакистана. Теперь стороны встретились лично.

Иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В неё также входят глава МИД Аббас Арагчи и другие высокопоставленные чиновники.

Со стороны США переговоры ведёт вице-президент Джей Ди Вэнс. В составе делегации также присутствуют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Перед началом встречи обе делегации отдельно встретились с премьер-министром Пакистана Шахбаз Шариф.

Главные разногласия

Иран заявляет, что не доверяет США, несмотря на готовность к переговорам. Ранее Тегеран выдвигал условия:

прекращение ударов по Ливану

разблокировка иранских активов за рубежом

По данным СМИ, Вашингтон может частично разблокировать замороженные средства Ирана, но официального подтверждения пока нет.

Фактор Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции по разминированию Ормузский пролив — одного из ключевых маршрутов поставок нефти в мире.

Через этот пролив обычно проходит до 20% мировой нефти, однако сейчас движение судов там сильно ограничено.

Трамп обвиняет Иран в нарушении договорённостей и даже утверждает, что Тегеран взимает плату за проход танкеров.

Ситуация в регионе

Переговоры проходят на фоне:

ударов Израиля по югу Ливан

активности группировки «Хезболла»

попыток добиться перемирия в регионе

Израиль продолжает наносить удары по объектам «Хезболлы», несмотря на призывы к деэскалации.

Почему это важно

Это первые переговоры такого уровня между США и Ираном за многие годы. Последний раз стороны активно контактировали в 2015 году при заключении ядерной сделки.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф назвал эти переговоры решающими и заявил, что они могут определить, «будет ли мирное решение конфликта».