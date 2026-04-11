Переговоры США и Ирана стартовали при участии Пакистана

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
131
Фото: Istockphoto

В Исламабаде начались трехсторонние переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Об этом сообщили пакистанские источники и подтвердили представители Белого дома, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Что происходит

Переговоры проходят на фоне напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. До этого делегации США и Иран уже общались через посредников из Пакистана. Теперь стороны встретились лично.

Иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В неё также входят глава МИД Аббас Арагчи и другие высокопоставленные чиновники.

Со стороны США переговоры ведёт вице-президент Джей Ди Вэнс. В составе делегации также присутствуют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Перед началом встречи обе делегации отдельно встретились с премьер-министром Пакистана Шахбаз Шариф.

Главные разногласия

Иран заявляет, что не доверяет США, несмотря на готовность к переговорам. Ранее Тегеран выдвигал условия:

  • прекращение ударов по Ливану
  • разблокировка иранских активов за рубежом

По данным СМИ, Вашингтон может частично разблокировать замороженные средства Ирана, но официального подтверждения пока нет.

Фактор Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции по разминированию Ормузский пролив — одного из ключевых маршрутов поставок нефти в мире.

Через этот пролив обычно проходит до 20% мировой нефти, однако сейчас движение судов там сильно ограничено.

Трамп обвиняет Иран в нарушении договорённостей и даже утверждает, что Тегеран взимает плату за проход танкеров.

Ситуация в регионе

Переговоры проходят на фоне:

  • ударов Израиля по югу Ливан
  • активности группировки «Хезболла»
  • попыток добиться перемирия в регионе

Израиль продолжает наносить удары по объектам «Хезболлы», несмотря на призывы к деэскалации.

Почему это важно

Это первые переговоры такого уровня между США и Ираном за многие годы. Последний раз стороны активно контактировали в 2015 году при заключении ядерной сделки.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф назвал эти переговоры решающими и заявил, что они могут определить, «будет ли мирное решение конфликта».

Самое читаемое

Наверх