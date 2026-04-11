Что происходит
Переговоры проходят на фоне напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. До этого делегации США и Иран уже общались через посредников из Пакистана. Теперь стороны встретились лично.
Иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В неё также входят глава МИД Аббас Арагчи и другие высокопоставленные чиновники.
Со стороны США переговоры ведёт вице-президент Джей Ди Вэнс. В составе делегации также присутствуют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Перед началом встречи обе делегации отдельно встретились с премьер-министром Пакистана Шахбаз Шариф.
Главные разногласия
Иран заявляет, что не доверяет США, несмотря на готовность к переговорам. Ранее Тегеран выдвигал условия:
- прекращение ударов по Ливану
- разблокировка иранских активов за рубежом
По данным СМИ, Вашингтон может частично разблокировать замороженные средства Ирана, но официального подтверждения пока нет.
Фактор Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции по разминированию Ормузский пролив — одного из ключевых маршрутов поставок нефти в мире.
Через этот пролив обычно проходит до 20% мировой нефти, однако сейчас движение судов там сильно ограничено.
Трамп обвиняет Иран в нарушении договорённостей и даже утверждает, что Тегеран взимает плату за проход танкеров.
Ситуация в регионе
Переговоры проходят на фоне:
- ударов Израиля по югу Ливан
- активности группировки «Хезболла»
- попыток добиться перемирия в регионе
Израиль продолжает наносить удары по объектам «Хезболлы», несмотря на призывы к деэскалации.
Почему это важно
Это первые переговоры такого уровня между США и Ираном за многие годы. Последний раз стороны активно контактировали в 2015 году при заключении ядерной сделки.
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф назвал эти переговоры решающими и заявил, что они могут определить, «будет ли мирное решение конфликта».