Переговоры Токаева и Хурэлсуха продолжились в расширенном составе

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Ухнаагийна Хурэлсуха продолжились в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, передает BAQ.KZ.

Стороны обратили внимание на то, что многоплановое сотрудничество двух стран развивается в духе дружбы и взаимной поддержки.

Президент Казахстана поблагодарил монгольского лидера за то, что он принял приглашение посетить нашу страну с государственным визитом.

Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой государственный визит в Монголию в октябре 2024 года. Он подчеркнул, что по его итогам был достигнут ряд важных договоренностей, а двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства.

«Наше торгово-экономическое сотрудничество заметно укрепляется. Есть ряд достижений. С каждым годом растет товарооборот. Мы планируем реализацию конкретных проектов в промышленной сфере. Сегодня в столице проходит казахско-монгольский бизнес-форум, в котором принимает участие ряд компаний из Монголии. Мы полностью поддерживаем это начинание и выражаем признательность за оказанную с Вашей стороны поддержку», – сказал Глава государства.

В прошлом году объем торговли между Казахстаном и Монголией увеличился на 7,7% и превысил 130 млн долларов.