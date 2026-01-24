  • 24 Января, 09:19

Переговоры в Абу-Даби стартовали: главный вопрос — территории

Сегодня, 08:21
АВТОР
фото из открытых источников Сегодня, 08:21
Сегодня, 08:21
Фото: фото из открытых источников

В Абу-Даби прошел первый день трехсторонних переговоров России, Украины и США, сообщает BAQ.kz со ссылкой на bbc.com.

Встреча рассчитана на два дня, а ключевой темой, как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, станет территориальный вопрос.

В переговорах участвуют высокопоставленные представители всех трех сторон. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, в ее составе — руководство Офиса президента, Генштаба и военной разведки. Со стороны США присутствуют спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, представители будущего "Совета мира", а также военное руководство, включая командующего силами НАТО в Европе. Российскую делегацию возглавляет начальник ГРУ Игорь Костюков, при этом Кремль подчеркнул, что Россию представляют исключительно военные.

По итогам первого дня Умеров сообщил, что переговоры были посвящены параметрам завершения войны и выстраиванию дальнейшей логики диалога для достижения устойчивого мира. Источники Reuters подтвердили, что первый раунд встреч завершен, консультации продолжатся.

