Переговоры в Абу-Даби стартовали: главный вопрос — территории
В Абу-Даби прошел первый день трехсторонних переговоров России, Украины и США.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Абу-Даби прошел первый день трехсторонних переговоров России, Украины и США, сообщает BAQ.kz со ссылкой на bbc.com.
Встреча рассчитана на два дня, а ключевой темой, как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, станет территориальный вопрос.
В переговорах участвуют высокопоставленные представители всех трех сторон. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, в ее составе — руководство Офиса президента, Генштаба и военной разведки. Со стороны США присутствуют спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, представители будущего "Совета мира", а также военное руководство, включая командующего силами НАТО в Европе. Российскую делегацию возглавляет начальник ГРУ Игорь Костюков, при этом Кремль подчеркнул, что Россию представляют исключительно военные.
По итогам первого дня Умеров сообщил, что переговоры были посвящены параметрам завершения войны и выстраиванию дальнейшей логики диалога для достижения устойчивого мира. Источники Reuters подтвердили, что первый раунд встреч завершен, консультации продолжатся.
Самое читаемое
- Зеленский не смог договориться с Трампом
- Шестеро граждан Узбекистана приговорены к смертной казни в Дубае из-за драки
- Трамп передал Путину послание об Украине
- Карагандинская пара сыграла свадьбу заново спустя 10 лет из-за утраченных фото
- В двух областях Казахстана ограничено движение на республиканских трассах