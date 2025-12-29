Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский по итогам трёхчасовых переговоров во Флориде заявили о существенном прогрессе в обсуждении мирного урегулирования войны с Россией, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По их словам, в ближайшие недели параметры возможного соглашения должны стать более чёткими, однако ключевой вопрос — статус Донбасса — остаётся нерешённым. Переговоры прошли в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго и, как заявил президент США, были "прекрасными" и приблизили стороны к окончанию войны. Трамп сообщил, что стороны согласовали около 95% условий мирного плана, но признал, что вопрос территорий остаётся самым сложным. Он настаивает на скорейшем заключении сделки и считает, что конфликту "пора положить конец".

Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по Донбассу остаётся неизменной и отличается от российской. По его словам, для Киева ключевым элементом возможного соглашения являются гарантии безопасности, а не территориальные уступки. Он также заявил, что украинская сторона продолжит консультации с европейскими партнёрами, рассчитывая завершить обсуждение спорных пунктов в ближайшие недели. Россия, в свою очередь, считает вопрос Донбасса принципиальным. Президент Владимир Путин изложил свою позицию в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, состоявшемся в тот же день, а его помощник Юрий Ушаков заявил, что Киев должен принять политическое решение по этому вопросу "без промедления". При этом в Москве не исключают новых контактов между Путиным и Трампом после переговоров во Флориде.

Реакция международных партнёров оказалась сдержанно-позитивной. В Евросоюзе и Великобритании подчеркнули важность жёстких гарантий безопасности для Украины и необходимость скорейшего прекращения войны. В то же время Дональд Трамп не исключил, что отдельные пункты мирного плана могут вызвать новые разногласия, отметив, что ясность по перспективам соглашения должна появиться в течение нескольких недель.