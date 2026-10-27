Перегруженные фуры разрушают дороги: в правительстве потребовали усилить контроль

В Казахстане намерены усилить контроль за большегрузными автомобилями, превышающими допустимую нагрузку на дороги. В правительстве потребовали подготовить меры, которые помогут сократить преждевременное разрушение трасс и расходы на их ремонт.

Вопрос рассмотрели на заседании рабочей группы по реформированию автодорожной отрасли под председательством первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева.

Почему решили пересмотреть контроль

Нурлыбек Налибаев обратил особое внимание на движение перегруженных грузовиков. Такие автомобили создают чрезмерную нагрузку на дорожное покрытие, из-за чего оно быстрее разрушается.

Министерству транспорта совместно с «ҚазАвтоЖол», акиматами и заинтересованными организациями поручили разработать решения по контролю за движением большегрузного транспорта.

На заседании рассмотрели предложения по совершенствованию весогабаритного контроля, повышению качества дорожного битума, снабжению строительными материалами и техническому надзору за дорожными работами.

Кто будет отвечать за качество дорог

Отдельные замечания коснулись работы Национального центра качества дорожных активов. Первый заместитель премьер-министра потребовал повысить ответственность организации за принимаемые решения и результаты проверок.

Налибаев подчеркнул, что к подготовке технических решений необходимо привлекать специалистов, которые непосредственно занимаются строительством, ремонтом и эксплуатацией автомобильных дорог. Речь идет об инженерах, технологах и отраслевых экспертах.

На заседании председатель «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев представил промежуточные результаты работы. Свои предложения озвучили заместители акимов области Жетысу, Павлодарской и Туркестанской областей.

По итогам обсуждения Министерству транспорта и профильным организациям поручили подготовить меры по повышению качества и долговечности дорог, снижению стоимости дорожных работ и рациональному расходованию бюджетных средств.