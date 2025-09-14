Вопрос о возможной трансформации парламентской системы Казахстана вновь оказался в центре общественного внимания после того, как в Послании Президента была озвучена инициатива перехода с двухпалатного на однопалатный парламент. Политолог Лидия Пархомчик в беседе с корреспондентом BAQ.KZ отметила, что подобное предложение логично вытекает из политических реформ 2022 года, в результате которых Сенат лишился части своих полномочий.

Лидия Пархомчик считает, что процесс адаптации уже состоялся: законотворческая деятельность не испытала серьезных потрясений, несмотря на сокращение функций верхней палаты.

"Сенат уже утратил часть своих полномочий, в особенности это касается возможности влиять и вносить правки в предлагаемые Мажилисом законодательные проекты. Как мы видим, работа законотворчества в стране при этом не испытала серьёзных потрясений, то есть мы адаптировались, и этот переходный период фактически завершен", – говорит политолог.

Однако переход к однопалатному парламенту – это не просто формальная перестановка. Он требует масштабной подготовительной работы, которая должна учитывать несколько ключевых аспектов.

Во-первых, как подчёркивает Пархомчик, вопрос консенсуса. Необходима дискуссия о целесообразности подобной реформы. Мировая практика демонстрирует как успешные, так и проблемные примеры функционирования однопалатных парламентов. Казахстану важно выработать собственную модель, учитывающую специфику внутреннего политического процесса.

Во-вторых, изменение Конституции. Положительное решение автоматически повлечет очередной этап конституционных поправок.

"Уже сейчас масштабы предполагаемых изменений выглядят очень внушительно. Придется переписать функции и полномочия парламента, а также заново определить правила избрания депутатов, их полномочия и механизмы политической ответственности. Это потребует вовлечения специалистов по конституционному и организационному праву", – сказала политолог.

В-третьих, риски реформы. Концентрация всей законодательной власти в одном органе неизбежно обострит вопрос политической конкуренции. Эффективность будущего парламента напрямую будет зависеть от того, насколько сильными и инициативными окажутся партии, а также их лидеры, способные реально представлять интересы граждан.

Лидия Пархомчик подчеркнула, что реформирование парламента должно сопровождаться усилением регионального и местного самоуправления.

"В основе нового уклада должны стоять сильные политические партии с сильными и инициативными политическими деятелями, которые пользуются широкой поддержкой населения. Более того, фокусировка всей законодательной власти в одном органе потребует значительного роста полномочий на уровне регионов и муниципалитетов. Фактически должна быть выстроена новая система сдержек и противовесов, когда сильные региональные власти при полностью реализуют потенциал местного самоуправления и, соответственно, могут забирать на себя часть полномочий парламента. Такие доверительные отношения будут являться гарантией успешной реализации реформы", – считает она.

Наконец, общественное восприятие. Любая дискуссия о перераспределении властных полномочий будет вызывать широкий общественный резонанс. Без консультаций с экспертами, юристами и активного обсуждения с обществом подобное решение окажется трудно реализуемым.